MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e tepki!
GeriFutbol Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e tepki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 22:11,Son Güncelleme:

Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e tepki!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e tepki!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Deniz Türüç oyundan çıkartılmasına tepki gösterince Volkan Demirel, futbolcuyu 'Otur yerine' sözleriyle uyardı.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'de Serdar Aziz karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Son dakika Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü
Son dakika! Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna Jailson dahil oldu. 

DENİZ TÜRÜÇ'TEN TEPKİ!

Öte yandan aynı dakika içinde Deniz Türüç'ün yerine de Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Değişiklik kararının ardından Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç, oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

VOLKAN DEMİREL: 'OTUR YERİNE'

Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise futbolcuya 'Otur yerine' diyerek bağırdı. Deniz Türüç, bu kararın ardından soyunma odasına gitti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle