Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e tepki!

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'de Serdar Aziz karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna Jailson dahil oldu.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN TEPKİ!

Öte yandan aynı dakika içinde Deniz Türüç'ün yerine de Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Değişiklik kararının ardından Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç, oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

VOLKAN DEMİREL: 'OTUR YERİNE'

Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise futbolcuya 'Otur yerine' diyerek bağırdı. Deniz Türüç, bu kararın ardından soyunma odasına gitti.