Son dakika haber: Fenerbahçe - Trabzonspor maçında sahaya giren taraftar, hakem Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısının bitiş düdüğü sonrasında sahaya giren bir taraftar, hakem Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı.
Maçın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösteren Zorbay Küçük, devre boyunca tribünden tepki çekmişti. İlk yarının bitiş düdüğünü çaldıktan sonra sahaya atlayan bir taraftar, Zorbay Küçük'e doğru koştu. Yardımcılarıyla birlikte takımların soyunma odasına girmesini bekleyen Küçük, taraftardan kendisini son anda kurtardı.
Mert Hakan ve Altay Bayındır'ın sakinleştirmeye çalıştığı taraftarı güvenlik görevlileri dışarı çıkarttı.
Sahaya giren taraftarın hakem Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştığı o an— Spor Arena (@sporarena) March 6, 2022
📸 @akabayell pic.twitter.com/4PwGj12Pkt