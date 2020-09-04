Son Dakika | Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı!

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.



Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti