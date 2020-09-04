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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı!
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Haber Giriş: 04.09.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı!
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Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın sözleşmesini feshetti.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti

 

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