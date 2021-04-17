MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe, teknik kadrodan bir kişide koronavirüs çıktığını açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe, teknik kadrodan bir kişide koronavirüs çıktığını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe, teknik kadrodan bir kişide koronavirüs çıktığını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe, teknik kadrodan bir kişide koronavirüs çıktığını açıkladı!

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynanacak maç öncesinde teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

Son Dakika: Fenerbahçe, teknik kadrodan bir kişide koronavirüs çıktığını açıkladı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi