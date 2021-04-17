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Son Dakika: Fenerbahçe, teknik kadrodan bir kişide koronavirüs çıktığını açıkladı!
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynanacak maç öncesinde teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.
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