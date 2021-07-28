Son Dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dikkat çeken o görüntüyü anlattı!

Spor servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin Ankara’da Gençlerbirliği’yle oynadığı hazırlık maçına teknik direktör Vitor Pereira’nın hırs, heyecan, istek ve sevinci damga vurdu.

Maç boyu oturmayan, sahadaki futbolculara tek tek seslenen, taktik tahtasında 10 dakika isteklerini anlatan Portekizli teknik adam, takımın 4. golünde sağ yumruğunu kaldırarak havaya sıçradı.

Böylesi bir hazırlık maçında gösterdiği coşkulu tepkiyi, yumruğu havada fotoğrafını göstererek sorduğumuz Portekizli teknik adam kısa ve net bir şekilde yanıt verdi: “Güzel fotoğraf ancak ben her zaman, her zaman kazanmayı isterim arkadaşım. Ben buyum.”





5 saniyede topu kapın

Gençlerbirliği maçının bir başka ilginç detayı da Fenerbahçe tercümanı Sinan Levi’nin maç boyunca iki kez “Beyler en geç 5 saniyede topu

kapmalıyız” diye bağırmasıydı.

Maç sonu bu durumu teknik kadroya sorduğumuzda ise “Doğrudur, bu hocanın ana oyun felsefesi” yanıtını aldık.

Kulübede 90 dakika boyunca durmayan Pererira’nın oyuncularla iletişimi de gözlerden kaçmadı.

Samatta sakatlanınca yanına gidip darbe aldığı yere bakan ve ağrı durumunu soran Portekizli ikinci yarının ortalarında oyundan çıkan tüm oyuncularla ‘çak’ yaptı. Caner ‘çak’ sonrası Pereira’ya sarılırken aynı görüntüler maç sonunda da oluştu.