Son Dakika | Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut paylaştı! Maradona...

Erol Bulut, Instagram hesabında Yunanistan'da Olympiakos takımının formasını giydiği bir dönemden video ile Maradona ile olan anılarını paylaştı. Bulut, paylaşımına ''Diego Maradona ile güzel bir anı. 2005-2006 sezonu şampiyonluk kutlamaları.'' notunu düştü.

Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından Erol Bulut, "Maradona haberiyle dünya futbolu çok üzüldü. Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos döneminde güzel bir anımız olmuştu. 2005-2006 yılında şampiyon olduğumuzda kulüp onu davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda ısınamamıştık çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı. Böyle bir anımız olmuştu. Ölüm bir hayat gerçeği, biz de bunu bir gün tadacağız." sözlerini kullanmıştı.

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