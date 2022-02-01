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Son Dakika: Fenerbahçe taraftarının Ferdi Kadıoğlu endişesi

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçe taraftarının Ferdi Kadıoğlu endişesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da kadrodaki isimlerle yeni kontrat için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertli takımın iç transferde 1 numaralı gündem maddesi ise Ferdi Kadıoğlu. A Milli Takımı tercih ederek Türk statüsüne giren 22 yaşındaki oyuncunun henüz sözleşmesinin uzatılmaması ise taraftarları endişelendiriyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi.

Sabah'ın haberine göre; ladrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Kanarya, bir yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor. Yönetimin öncelikli hedefi ise Ferdi Kadığlu ile sözleşme uzatmak.

Fenerbahçe'de bu sezonun jokeri Ferdi Kadıoğlu oldu... Forma giydiği 25 maçta hem defansın solunda ve sağında hem de orta alanın sağ ve sol kanatlarında görev aldı.

22 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca 169 kez sahaya çıkarken on numara bölgesinde 60, sağ kanatta 47, sol kanatta 25, merkez orta sahada 12, sol bekte 14, sağ bekte ise 11 kez forma şansı buldu. Ligde son olarak Altay'a karşı ilk yarı sağ kanatta, 2. yarı sol bekte oynadı.

AY-YILDIZ'I SEÇTİ, TÜRK STATÜSÜNDE

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8 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek.

Hollanda ve Kanada tercihlerine rağmen Türk Milli Takımı'nı seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynamaya devam edecek olan Ferdi Kadıoğlu için taraftar endişeli.

22 yaşındaki oyuncunun henüz sözleşmesinin uzatılmaması ise taraftarları endişelendiriyor.

 

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Transfer

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