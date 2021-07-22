Son dakika: Fenerbahçe taraftarının Eran Zahavi üzüntüsü! PSV - Galatasaray maçındaki şovdan sonra olay oldu! Samatta...

Spor Arena - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın konuk eden PSV Eindhoven'da İsrailli golcü Eran Zahavi'nin şovu vardı. Hollanda ekibinin, Galatasaray'ı konuk ettiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan 33 yaşındaki golcü, Götze'nin golünde bir de asist yaparak takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

"KUTLAMA YAPMAYACAĞIZ"

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Zahavi, "Sonuç güzel ama henüz kutlama yapmayacağız. Sadece turun ilk yarısını oynadık. İkinci yarısı İstanbul'da. Bugün tam anlamıyla bir takım ruhu ortaya koyduk" dedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Zahavi'nin Galatasaray maçındaki performansı, sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, İsrailli oyuncunun transfer edilmemesiyle ilgili üzüntülerini ve tepkilerini dile getirdi.

SAMATTA TT OLDU

Fenerbahçeli taraftarların attığı tweetler sonrası Zahavi'nin yanı sıra Samatta da TT listesine üst sıralardan girdi.

İşte Zahavi'yle ilgili Fenerbahçeli taraftarların yaptığı paylaşımlar

Zahavi’yi almayıp Samatta’yı alanlara selam olsun.

Zahavi yerine Samatta aldığımız gerçeği çok sert kaldıramadım bir an

Zahavi yerine Samatta, Thiam, Cisse aldık yemin ederim kesicem kendimi

Keşke Samatta’nın yerine Zahavi’yi alsaymışız!

Eran Zahavi yerine Samatta'yı aldığımız gerçeği kadar şu an acı çigkofte bile yakmıyor içimi

Bedava Zahavi yi almayıp 6 milyona Samatta yı almak nereden baksak kral yolunma

Fenerbahçe geçen sezon 'çok para istiyor, bu parayla 3 santrafor alırız' diyip, Zahavi yerine Samatta, Cisse ve Ademi'yi almış mıdır?

Zahavi yerine Samatta alan Erol Bulut ve Emre Belözoğlu bugün maçı nasıl izliyordur acaba...

Ansızın gelen samatta yerine Zahavi geçen yıl bizde olsaydı düşüncesi

Bu Zahavi geçen sene bize geliyordu, yerine Samatta geldi... Söyleyeceklerim bu kadar...

GEÇEN SEZON 17 GOL 4 ASİST

Eran Zahavi geçen sezon PSV formasıyla toplam 33 maça çıkıp 17 gol attı ve 4 asist yaptı. Samatta ise 30 maçta 6 gol attı.

EMRE BELÖZOĞLU GOL YAĞMURU BEKLİYORDU

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de o dönem transferden sorumlu isim Emre Belözoğlu ile konuştuğunu ve tecrübeli futbol adamının sarı lacivertlilerle 30 gol atacak bir forvetin kazandırılacağını söylemişti.

Tümer Metin konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Emre Belözoğlu'nun yüksek gol katkısı beklediği söz konusu forvetlerden birinin Mbawana Samatta olduğu ortaya çıkmıştı.

"FENERBAHÇE SON ANDA VAZGEÇTİ"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, "Eran Zahavi’nin şu an PSV ile 1 yıl daha sözleşmesi var o yüzden PSV’ye de saygı duymam gerekiyor başka kulüpler hakkında konuşurken. Evet geçen yıl Fenerbahçe’den ilgi vardı, görüşmeler oldu. Bizim şirketimizin hem kendisine ait hem de beraber çalıştığı partnerlere karşı prensipleri var. Görüşmeler iyi devam ediyordu ancak son anda teklif yapmaktan vazgeçtiklerini bize ilettiler. Onlara da saygı duymak zorundayız. Arka tarafında ne yaşandı çok bilmiyorum. Onlara da başarılar diliyorum." demişti.

ALİ KOÇ: İLGİLENMEDİK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ekim 2020'de transfer döneminin ardından yaptığı açıklamada; "Bu transfer döneminde ilgilenip alamadığımız tek futbolcu Malang Sarr oldu. Eran Zahavi ile hiç ilgilenmedik" açıklamasını yapmıştı.