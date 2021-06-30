Son Dakika: Fenerbahçe, Steven Caulker transferini duyurdu! 2+1 yıllık imza

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları kapsamında Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz savunmacı Steven Caulker’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker!" denildi.

2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi. Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

HAVA TOPLARINDA LİGİN EN İYİSİ

Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken İngiliz savunmacı, 2020/21 Süper Lig sezonunda Alanyaspor formasıyla en fazla hava topu kazanan stoper oldu.

TOTTENHAM VE LIVERPOOL GEÇMİŞİ VAR

Kariyerine Tottenham alt yapısında başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de birçok takımda oynarken Liverpool'da da kiralık olarak top koşturdu.

20 MiLYON EURO ÖDENDi

Caulker, daha önce Tottenham’dan 2013’te Cardiff’e 9.15 milyon Euro’ya transfer oldu. Ardından 2014’te 10.75 milyon Euro’ya QPR’ın yolunu tutan tecrübeli stoper, Premier Lig devi Liverpool’da da 1 sezon liralık olarak forma giydi. Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, İngiltere Milli Takımı ile de 1 maça çıkıp o müsabakada gol atmayı başardı.