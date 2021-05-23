Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferinde mutlu sona çok yakın

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına hemen başlayan Fenerbahçe'de en çok istenen oyuncuların başında, Alanyaspor'dan Steven Caulker geliyor. Geride bıraktığımız sezonun hem başında hem de devre arasında kadroya katılması için büyük çaba harcanan, ancak gerçekleşmeyen İngiliz stoperin transferi konusunda Sarı-Lacivertliler, bu kez çok daha kararlı... Fanatik'in haberine göre Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi Mayıs sonu itibariyle sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

Szalai'nin partneri olacak

Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli savunmacının ligi çok iyi tanıması, başarılı performansı hatta Türkçe'yi de kısa sürede öğrenmesi, Kanarya'nın ısrarcı olmasındaki nedenler olarak gösteriliyor. Caulker'la 3 yıllık bir anlaşma yapmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğinde Szalai ile birlikte onu oynatarak, defansını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

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