Son Dakika | Fenerbahçe Smolov ile anlaştı! Vedat Muriqi satılır satılmaz...

Smolov transferi için yaklaşık 1 hafta önce Rus yıldızın menajeriyle masaya oturup el sıkışan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Yönetim yapılan son görüşmede Rus kulübünü de ikna etmeyi başardı.

1 MİLYON EURO ÖDENECEK



Alınan bilgilere göre Fenerbahçe 1 milyon Euro karşılığında Smolov'u 1 yıllığına kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olacağı öğrenildi.

BARCELONA VE REAL MADRİD'E GOL ATTI



Tecrübeli forvet 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği de öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Celta Vigo'ya kiralanan Smolov, Barcelona ve Real Madrid'e gol atmışı. (Takvim)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!