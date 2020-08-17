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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Smolov ile anlaştı! Vedat Muriqi satılır satılmaz...
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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Smolov ile anlaştı! Vedat Muriqi satılır satılmaz...

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Takımın en golcü ismi Vedat Muriqi’i 19 milyon Euro karşılığında Lazio’ya satmak üzere olan Fenerbahçe yeni forvetini buldu. Sarı- Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Fedor Smolov’u bitirdi. Vedat Muriqi satılır satılmaz transfer resmen açıklanacak.

Smolov transferi için yaklaşık 1 hafta önce Rus yıldızın menajeriyle masaya oturup el sıkışan Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Yönetim yapılan son görüşmede Rus kulübünü de ikna etmeyi başardı.

1 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe 1 milyon Euro karşılığında Smolov'u 1 yıllığına kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olacağı öğrenildi.

Son Dakika | Fenerbahçe Smolov ile anlaştı Vedat Muriqi satılır satılmaz...

BARCELONA VE REAL MADRİD'E GOL ATTI

Tecrübeli forvet 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği de öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Celta Vigo'ya kiralanan Smolov, Barcelona ve Real Madrid'e gol atmışı. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçe Smolov ile anlaştı Vedat Muriqi satılır satılmaz...

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