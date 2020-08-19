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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini de bitirdi
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini de bitirdi

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Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini de bitirdi
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Fenerbahçe, son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı da kadrosuna katmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sinan Gümüş'ü Galatasaray da kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş, ancak oyuncu Fenerbahçe'nin 'bonservisini alıp gel' teklifi üzerine son tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanmıştı.

Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini de bitirdi

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