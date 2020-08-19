MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 21:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

8
  • Sinan Gümüş Fenerbahçede
  • Sinan Gümüş Fenerbahçede
  • Sinan Gümüş Fenerbahçede
  • Sinan Gümüş Fenerbahçede
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren ve bonservisi İtalyan Genoa kulübünde bulunan Sinan Gümüş, Sarı-lacivertli kulübe 3+1 yıllık imza attı.

Sinan Gümüş ülkemizde daha önce Galatasaray forması da giymişti.

Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Sinan; "Bugün itibariyle büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini açıkladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle