Son Dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini açıkladı!
Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren ve bonservisi İtalyan Genoa kulübünde bulunan Sinan Gümüş, Sarı-lacivertli kulübe 3+1 yıllık imza attı.
Sinan Gümüş ülkemizde daha önce Galatasaray forması da giymişti.
Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Sinan; "Bugün itibariyle büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.
Ailemize hoş geldin Sinan Gümüş 💛💙 pic.twitter.com/JV9KKYhseY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020
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