Son Dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini açıkladı!

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Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren ve bonservisi İtalyan Genoa kulübünde bulunan Sinan Gümüş, Sarı-lacivertli kulübe 3+1 yıllık imza attı.

Sinan Gümüş ülkemizde daha önce Galatasaray forması da giymişti.

Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Sinan; "Bugün itibariyle büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ailemize hoş geldin Sinan Gümüş 💛💙 pic.twitter.com/JV9KKYhseY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020

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