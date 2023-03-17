Son Dakika: Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet! "Henüz sakalları çıkmamış Arda Güler..."

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanan rövanşı 1-0 kazanmasına karşın Avrupa Ligi'ne veda etti.

Mücadelenin 41. dakikasında Enner Valencia'nın penaltısıyla öne geçen sarı lacivertliler, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Sevilla, bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

JORGE JESUS BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi son 16 turunu geçemedi (6 sezon).

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TATSIZ SERİ 15 MAÇA YÜKSELDİ

Fenerbahçe dün akşamki Sevilla sınavı öncesinde Avrupa kupalarında ön elemeler hariç, çift ayaklı eleme turlarında olumsuz bir istatistiğe sahipti. Fenerbahçe bu turlarda deplasmanda oynayıp kaybettiği 14 eşleşmenin tamamında rakiplerine elenmekten kurtulamamıştı.

Sarı lacivertli takım bu kez de Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği rakibi karşısında 1-0 kazanırken, turu getirecek skoru elde edemedi ve 15. eşleşmeden de boynu bükük ayrıldı.

AVRUPA'DA GÜNDEM FENERBAHÇE



Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 2-0'ın rövanşında 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi özelikle İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyollar, Arda Güler başta olmak üzere Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı manşetler attı.

MARCA: SEVILLA SADECE SAVUNDU

"Sevilla, Sanchez-Pizjuan'da atılan iki golün avantajını elinden geldiğince savundu. Başka hiçbir şey yapmadı. Savun, zaman harca ve iki golün avantajını maksimum şekilde kullan"

AS: SEVILLA ACI ÇEKSE DE CEHENNEMDEN SAĞ ÇIKTI

Sevilla, Türk cehenneminde nasıl geri çekileceğini bilerek çeyrek finale yükseldi. Eşleşmede eşitliğe izin vermemek adına 2-0'ı koruması gereken Sampaoli'nin öğrencileri, Fenerbahçe'ye pek karşı koyamadı ancak Şükrü Saraçoğlu'nun alışılmış ortamında acı çekse de burada sağ çıktı. Gerçek şu ki Sevilla, Türk cehenneminden çıkmayı başardı.

TODO ALICANTE

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Sevilla, gerçek bir hayatta kalma mücadelesinin ardından sonuca ulaştı.

LA RAZON'DAN SAÇ EKİMİ GÖNDERMESİ

Başkan Castro, sportif direktör Monchi ve teknik direktör Sampaoli'nin kafalarında pek saç bulunmuyor. Bu üçlünin Sevilla'sı; belki de ikinci cehennem gibi olan atmosferde, saç ekiminin cenneti olan İstanbul'da elde ettiği zaferle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

MUNDO DEPORTIVO: SAHAYA ATILAN MADDE SEVILLA'YA AVANTAJ SAĞLADI

Sampaoli'nin öğrencileri, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık ilk maçı acı çekerek savundu. Türk taraftarlar, sahaya atılan maddeler ile oyunun durmasına sebep oldu. Bu durum, Sevilla'nın gözünü korkutmak için son bölümde baskı yapmayı hedefleyen Fenerbahçe karşısında İspanyol temsilcisine avantaj sağladı.

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SPORT'TAN İLGİNÇ ARDA GÜLER MANŞETİ

Fenerbahçe'nin telaşlı hevesindeki tek istisna isim 18 yaşında şaşırtıcı şekilde doğal bir 10 numara olan henüz sakalları çıkmamış Arda Güler'di.

DIARIO DE SEVILLA

Sevilla, cehennemden canlı çıktı. Şükrü Saraçoğlu'ndan canlı çıkmak Sevilla için kolay bir iş değildi.

RTVE: OYUNUN DURMASI SEVILLA'YA İLAÇ GİBİ GELDİ

Sampaoli'nin takımı ipin üzerinde yürüdü ancak ciddi şanslar yakalayan Fenerbahçe'nin hücumuna direnmeyi başardı. Türkler için en coşkulu anda tribünlerden atılan bir cismin Dmitrovic'e gelmesi ile maç durdu. Durdurma, talihsiz bir olay sonucunda gerçekleşse de Sevilla'ya ilaç gibi geldi. Sevilla ekibi, Osmanlı kuşatmasından sıyrıldı ve bundan sonraki 20 dakikalık süreç Fenerbahçe'nin isteğine rağmen rahat geçti.

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VIVA JEREZ: SEVILLA'NIN BAŞI BELAYA GİRECEKTİ

Sevilla, Türk cehenneminde ateşle oynadı ve yanmaya çok yakındı. Sevilla'nın başı belaya girmek üzereydi ama ilk maçtaki skor sayesinde bu turnuvanın kralı, hala ayakta ve çeyrek finaller için kura çekecek.

ABOLA: JESUS'UN TAKIMI İÇİN ÖLÜMCÜL OLDU

Fenerbahçe, Sevilla'dan çok daha üstündü, göz kamaştırıcı bir gösteri yaptı ancak bitirme anındaki etkisizlik Jorge Jesus'un takımı için ölümcül oldu. Jesus, 2014'te Benfica'ya elenmişti. Kuşkusuz onları cellat olarak görüyor.

RECORD: FENERBAHÇE'NİN ACI ZAFERİ

Kazanmak her zaman önemlidir elbette, ama gerçekten de önemsiz zaferler vardır ve sonunda ağızda acı bir tat bırakırlar. Fenerbahçe'nin vedası sonrası Jorge Jesus da muhtemelen böyle hissetmiştir.

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