Son Dakika | Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Serhat Ahmetoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, sağ bek pozisyonunda görev alan Serhat Ahmetoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
18 yaşındaki futbolcu, milli arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında 1 gol ve 1 asist üreterek performansıyla adından söz ettirmişti.
Genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken yeni sözleşme, TFF'nin sayfasında da yer aldı.
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