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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu ile sözleşme imzaladı
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Haber Giriş: 24.11.2020 - 19:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu ile sözleşme imzaladı

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Son Dakika | Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu ile sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe Serhat Ahmetoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, sağ bek pozisyonunda görev alan Serhat Ahmetoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcu, milli arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında 1 gol ve 1 asist üreterek performansıyla adından söz ettirmişti.

Genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken yeni sözleşme, TFF'nin sayfasında da yer aldı.

Son Dakika | Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu ile sözleşme imzaladı

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