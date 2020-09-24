Son Dakika | Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'da forma giyen Mbwana Samatta'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Akşam 23.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan golcü oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sarı lacivertli kulüple resmi mukavele imzalayacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

DERBİYE YETİŞEBİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, lisansı yetişmesi ve teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alabilecek.

BABASI TERS KÖŞE YAPTI

Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta, dün verdiği röportajda oğlunun Fenerbahçe'den bir teklif almadığını ve kariyerine kesinlikle Aston Villa'da devam edeceğini ifade etmişti.

"Oğlum ile daha yeni konuştum ve Aston Villa'dan ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını söyledi.' Takımda kalıp savaşacağını söylüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve İngiltere'deki diğer takımlardan teklif almadığını anlattı.' O da çıkan haberleri basında görüyormuş. Çıkan tüm haberlerin yalan olduğunu söylüyor. Hiçbir yere gitmeyecek, Aston Villa'nın oyuncusu.' Eğer Aston Villa'dan gidecekse de bu bir İngiliz takımı olur. Çünkü İngiltere'de oynamaya devam etmek istiyor. Oğluma da tavsiyede bulundum, senin için en iyi yer İngiltere dedim. Ona İtalya, İspanya, Almanya veya Türkiye'ye gitmek yerine İngiltere'de kalmasını önerdim. Orası dünyanın en büyük ligi. Belçika'dan İngiltere'ye transfer oldu. Bu bir seviye atlamaydı. Şimdi aynı seviyede kalması gerekiyor. Daha düşük bir yere gitmeyecek."

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu ve burada 40 maçta 19 gol, 7 asistle oynadı.

Samatta, daha sonra ise 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e gitti. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta 191 maçta 76 gol, 20 asist kaydederek 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu.

Son olarak Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıkıp 2 gol attı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olan golcüyü Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladığı öğrenildi.

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