Son dakika: Fenerbahçe Safiport şampiyon!

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Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni97-71 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyon oldu.

Normal sezonu 24 galibiyet 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport çeyrek finalde Çankaya Üniversitesi'ni, yarı finalde Nesibe Aydın'ı geçmişti.

Fenerbahçe bu zaferle son 23 sezonda 16. şampiyonluğunu yakaladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 9, Shavonte Sade Zellous xx 19, Feride Şevval Akalan x 9, Yeliz Doğan x 4, Sinem Ataş xx 17, Asya Ülker x 5, Esra Ural Topuz x 8

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 22, Bazoukou xx 8, Olcay Çakır Turgut xx 16, İdil Saçalır x 3, Şerife Alperi Onar x 6, Elizabeth Williams xx 15, Tuğçe Canitez x 4, Mc Bride xxx 19, Irine Stokes x 4

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1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Devre: 35-46 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Şampiyon kupasını aldı

Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.

Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi.