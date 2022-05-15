Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe Safiport şampiyon!

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Safiport#Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son dakika: Fenerbahçe Safiport şampiyon

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve art arda 4. kez şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni97-71 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyon oldu.

Normal sezonu 24 galibiyet 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport çeyrek finalde Çankaya Üniversitesi'ni, yarı finalde Nesibe Aydın'ı geçmişti.

Fenerbahçe bu zaferle son 23 sezonda 16. şampiyonluğunu yakaladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 9, Shavonte Sade Zellous xx 19, Feride Şevval Akalan x 9, Yeliz Doğan x 4, Sinem Ataş xx 17, Asya Ülker x 5, Esra Ural Topuz x 8

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 22, Bazoukou xx 8, Olcay Çakır Turgut xx 16, İdil Saçalır x 3, Şerife Alperi Onar x 6, Elizabeth Williams xx 15, Tuğçe Canitez x 4, Mc Bride xxx 19, Irine Stokes x 4

Haberin Devamı

1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Safiport lehine)
Devre: 35-46 (Fenerbahçe Safiport lehine)
3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Şampiyon kupasını aldı

Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.

Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Son dakika: Fenerbahçe Safiport şampiyon

Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi.

Son dakika: Fenerbahçe Safiport şampiyon

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fenerbahçe Safiport#Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık