Son dakika: Fenerbahçe Safiport finalde yıkıldı! Türkiye Kupası ÇBK Mersin Yenişehir'in

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2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mersin'de bulunan Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan final maçını 71-58 kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Kupası'nı kazandı.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 41-27 galip girdi. Maçın 3. periyotunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova Basketbol, bu periyotu da 58-45 önde girdi. Maçın son periyotunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, maçı 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Güler xx, Çağlar Özkan xx

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 8 x, Manolya Kurtulmuş 8 x, Olcay Çakır Turgut 2 x, Şerife Alperi Onar 2 x, Elizabeth Olatayo Williams 12 xx, Tuğçe Canitez 3 x, Kayla Renae Mc Bride 8 x, Alina Iagupova 15 xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3 x, Sinem Ataş 7 x, Temitope Tıtılola Fagbenle 21 xxx, Renara Tiffany Hayes 8 x, Dejuana Tenis Boner 24 xxx, Esra Ural Topuz 3 x, Jasmine Loretta Thomas 5 x

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1. periyot: 16- 23 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 27-41 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 45-58 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi için tebrik mesajı yayımladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Fenerbahçe Safiport’u yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde rakibi Fenerbahçe Safiport’u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Safiport’u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”