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Son Dakika: Fenerbahçe Ryan Kent'i resmen açıkladı! İşte sözleşme detayı...

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçe Ryan Kenti resmen açıkladı İşte sözleşme detayı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 16:37

Fenerbahçe, Ryan Kent'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, sözleşmesi elinde bulunan Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı. Oyuncuyla yapılan sözleşmenin 4 yıllık olduğu bilgisi aktarıldı.

Ryan Kent, bu sezon 11 numaralı formayı giyecek.

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Resmi siteden yapılan duyuru şu şekilde;

Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Fenerbahçe Transfer Haberleri