Son Dakika: Fenerbahçe - Royal Antwerp maçında Samatta'nın attığı gol skorbordu şaşırttı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Mbawana Samatta'nın maçın henüz 2. dakikasında kaydettiği gol, stadyum skorbordunda yanlışıkla sarı lacivertli ekibe yazıldı.
Söz konusu hata kısa sürede düzeltilerek gol, Royal Antwerp'in hanesine yazıldı.
Hem yemiyoruz hem de obeziz!
‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’
Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi
Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'
Teknoloji milyarderinin çılgın projesi! Dünyada bir ilk olacak...