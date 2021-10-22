Son Dakika: Fenerbahçe - Royal Antwerp maçında Samatta'nın attığı gol skorbordu şaşırttı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Film setinde dehşet ABDli oyuncu yönetmeni öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li oyuncu yönetmeni öldürdü#Alec Baldwin
Antwerp sonrası işler değişti Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...Antwerp sonrası işler değişti! Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...#Fenerbahçe
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası Bakan Kocanın talimatıyla açığa alındı Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı#Şehit
Fedden yeni karar Yasaklıyor...Fed'den yeni karar! Yasaklıyor...#Fed
Dünya şokta Kraliçe hastaneye yattıDünya şokta! Kraliçe hastaneye yattı #İngiltere
Siyasi cinayetler soruşturması ne durumdaSiyasi cinayetler soruşturması ne durumda?#Kemal Kılıçdaroğlu
Hem yemiyoruz hem de obezizHem yemiyoruz hem de obeziz!#Sağlıklı Beslenme
Mourinhoya hayatının şoku Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...Mourinho'ya hayatının şoku! Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...#Jose Mourinho
Tam 7 hakemin bileti kesildi Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler...Tam 7 hakemin bileti kesildi! Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler... #MHK
Marmara için tarih verdi En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketinMarmara için tarih verdi! En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketin#Müsilaj
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
Nilsu Berfin Aktaş ‘yürek hoplattı’ Nilsu Berfin Aktaş ‘yürek hoplattı’#Nilsu Berfin Aktaş
Bilgeden 22 yaş küçük sevgilisi Daren ile mutluluk pozuBilge'den 22 yaş küçük sevgilisi Daren ile mutluluk pozu#Bilge Öztürk
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe - Royal Antwerp maçında Samatta'nın attığı gol skorbordu şaşırttı!

#Fenerbahçe#Royal Antwerp#Samatta
Son Dakika: Fenerbahçe - Royal Antwerp maçında Samattanın attığı gol skorbordu şaşırttı

Royal Antwerp forması giyen Mbawana Samatta'nın eski takımı Fenerbahçe'ye maçın hemen başında attığı gol, stadyum skorbordunda yanlışlıkla sarı lacivertli ekibin hanesine yazıldı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Mbawana Samatta'nın maçın henüz 2. dakikasında kaydettiği gol, stadyum skorbordunda yanlışıkla sarı lacivertli ekibe yazıldı.

Söz konusu hata kısa sürede düzeltilerek gol, Royal Antwerp'in hanesine yazıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Royal Antwerp#Samatta

BAKMADAN GEÇME!

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...

Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi Dünyada bir ilk olacak...

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi! Dünyada bir ilk olacak...