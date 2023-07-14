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Son dakika: Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun transferini bitirdi

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#Transfer#Rodrigo Becao#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe, Rodrigo Becaonun transferini bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 21:36

Fenerbahçe bir süredir temaslarda bulunduğu Rodrigo Becao'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun ardından bir stoperi daha takıma katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Rodrigo Becao transferi için Udinese ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

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TOPLAMDA 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için İtalyan ekibine bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk ödeme yapacağı bildirildi.

Becao'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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RODRIGO BECAO'NUN KARİYERİ

1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’den transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti.

Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

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#Transfer#Rodrigo Becao#Fenerbahçe

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