Son dakika: Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun transferini bitirdi

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun ardından bir stoperi daha takıma katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Rodrigo Becao transferi için Udinese ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

TOPLAMDA 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için İtalyan ekibine bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk ödeme yapacağı bildirildi.

Becao'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

RODRIGO BECAO'NUN KARİYERİ

1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’den transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti.

Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

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