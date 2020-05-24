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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Riva'da kamp yapacak!

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Son Dakika | Fenerbahçe Riva'da kamp yapacak!
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Fenerbahçe, corona virüs testlerinde pozitif vaka çıkmaması halinde Riva'da kampa girecek.

Spor Arena / Süleyman ARAT - 12 Haziran 'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir karar alındı.

Yarın yapılacak koronavirüs testlerinde pozitif vaka çıkmaması halinde Fenerbahçe, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa girecek.

Samandıra'da futbolcu odalarının iki kişilik olması ve fiziki koşuşlarının yetersizliği sebebiyle kampın Riva'da yapılacağı belirtildi.

 

Hürriyet

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