×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#FENERBAHÇE#Mert Hakan Yandaş
Son dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 13:39

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kontratının 2 sezon daha uzatıldığını duyurdu. Ayrıca Karagümrük'ten Levent Mercan'ın da transferi resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.

Sarı - lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kontratının uzatıldığını açıklarken, Karagümrük'ten ayrılan Levent Mercan'ın da transfer edildiğini duyurdu.

Gözden KaçmasınArda Güler, dünyayı büyülemeye devam ediyor Premier Lig devi, Real Madridin kararı sonrası harekete geçti Fenerbahçe de devrede...Arda Güler, dünyayı büyülemeye devam ediyor! Premier Lig devi, Real Madrid'in kararı sonrası harekete geçti! Fenerbahçe de devrede...Haberi Görüntüle

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Haberin Devamı

Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta görev yapan Mert Hakan Yandaş, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

LEVENT MERCAN'IN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

3 sezondur formasını giydiği Karagümrük'te 93 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan, 4 gol - 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#FENERBAHÇE#Mert Hakan Yandaş

BAKMADAN GEÇME!