Son dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı...

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Yeni sezon öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.

Sarı - lacivertliler, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kontratının uzatıldığını açıklarken, Karagümrük'ten ayrılan Levent Mercan'ın da transfer edildiğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

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Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta görev yapan Mert Hakan Yandaş, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

LEVENT MERCAN'IN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

3 sezondur formasını giydiği Karagümrük'te 93 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan, 4 gol - 7 asistlik bir performans ortaya koydu.