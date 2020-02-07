Son Dakika | Fenerbahçe - Real Madrid biletleri satışa çıktı

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirme açıklaması şöyle;

Mücadeleye ait biletlerin satış planı ve fiyatları şu şekildedir:

Satış planı:

7 Şubat Cuma: Kongre üyeleri (Limit 3 bilet), Taraftar Kart (Limit 2 bilet), Fenercell kullanıcıları (Limit 2 bilet)

8 Şubat Cumartesi – Genel satış

Real Madrid maçı bilet fiyatları (Passo hizmet bedeli dahil):

Saha içi A-D-G sırası 1100 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 1000 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 900 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 425 TL yemek dahil

Kat 1 – 320 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Sky Lounge: 260 TL

Kat 2 – 200 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 170 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 130 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 90 TL

Kat 6 – 80 TL

Kat 6 – Öğrenci Tribünü – 35 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)

Kat 7 – 70 TL

Not: Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri yalnızca PASSO aracılığıyla satılmaktadır. Farklı platformlarda satışa açılan maç biletlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Bilet satışları, www.passo.com.tr dışında, mücadeleden bir gün önce ve maç gününde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu bilet gişesinden, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi maraton tribünü bilet gişesinden ise biletlerin satışa açıldığı tarihten itibaren her gün yapılacaktır.

Bilet satın almak için: https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/basketbol-thy-euroleague-fenerbahce-beko-real-madrid-20subat-istanbul-ulker-spor-etkinlik-salonu/1126321





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