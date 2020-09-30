Son Dakika | Fenerbahçe, Philip Zinckernagel transferi için girişimlere başladı!

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Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'e yöneldi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Norveç ekibine Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu.

19 MAÇTA 31 GOL KATKISI!

Asıl pozisyonu sağ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.

Philip Zinckernagel kimdir?

Futbola ülkesi Danimarka'nın Nordsjaelland takımının altyapısında başlayan Zinckernagel, Danimarka'da sırasıyla Köge, Helsingör ve SönderjyskE takımlarında forma giydi. 2018 yılında Norveç'in FK Bodø/Glimt takımına 200 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Philip Zinckernagel, asıl patlamayı burada yaptı.

Norveç'te ilk senesinde 11 gol atan Philip Zinckernagel, bir sonraki sene ise 6 gol, 10 asistle oynadı. Bu sezon ligde 14 gol ve 17 asist ile harikalar yaratan futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde de 3 maçta 3 gol kaydetti.

Norveç Ligi'nde en yakın rakibine 18 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan FK Bodø/Glimt takımında 10 numaralı formayı giyen Philip Zinckernagel'in takımıyla sözleşmesi Aralık ayında sona erecek.

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