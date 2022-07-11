Son Dakika: Fenerbahçe, Pezzella transferinde mutlu sona yakın! Willian Arao'da anlaşma...

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Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella için görüşmelerini sıklaştırdı. Teknik direktör Jorge Jesus’un yönetime verdiği raporda daha önce Benfica’ya da transfer etmek istediği Pezzella’ya öncelik verdiği belirtildi. 24 yaşındaki İtalyan sol bekin transferini bitirmek için yoğun çaba gösteren sarı lacivertlilerde bir yönetici İtalya’da Parma Kulübü yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. F.Bahçe’nin, Pezzella’nın bonservisi için taksitler halinde ödemek üzere 4 milyon Euro teklif ettiği, Parma Kulübü’nün de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Yan Couto'nun çok talibi bulunuyor

Sarı lacivertlilerin Pezzella’ya da yıllık bonuslarla birlikte 1.2 milyon Euro civarında bir yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe ayrıca Manchester City U23 Takımı’nda forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Yan Couto ile de ilgileniyor. Brezilyalı sağ beki Olympique Marsilya da isterken bir diğer ciddi talibin de Manchester United olduğu belirtildi. Oyuncunun diğer talipleri arasında Olympiakos, Girona, Basel ve Hull City gibi kulüpler bulunuyor. Geçen sezon Braga’da kiralık oynayan Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe de kiralama teklifinde bulundu.

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Alberto Elis gelmeye sıcak bakıyor

F.Bahçe, Bordeaux’un Honduraslı kanat oyuncusu Alberto Elis ile de ilgileniyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu da mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için 2. Lig’den 3. Lig’e düşürülen Bordeaux’dan ayrılmak istiyor. Sarı lacivertliler Elis ve menajeriyle temasa geçerken futbolcu F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Büyük maddi sıkıntıda bulunan Bordeaux Kulübü oyuncuyu satmak isterken, Fenerbahçe yönetimi uygun bir bonservis bedeliyle beraber bu transferi bitirmek adına görüşmelerine başladı. 26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Alberth Elis, sağ kanat dışında solda ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

Arao'da işlem tamam

F.Bahçe bir süredir peşinde olduğu Willian Arao’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, futbolcunun kulübü Flamengo ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna ise 1.5 milyon Euro yıllık garanti para ödenecek. 30 yaşındaki Arao daha önce Corinthians, Portuguesa, A.Goianiense, Chapecoense ve Botafogo’da oynamıştı.

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