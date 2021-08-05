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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe, Pereira'nın eski golcüsü Ricardo Lopes ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis bedeli...
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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe, Pereira'nın eski golcüsü Ricardo Lopes ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis bedeli...

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Son Dakika: Fenerbahçe, Pereira'nın eski golcüsü Ricardo Lopes ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Vitor Pereira'nın eski öğrencisi Ricardo Lopes ile anlaşmaya vardı. Oyuncu için ödenecek bonservis tutarı da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe, bu bölgeye bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği Ricardo Lopes'i kadrosuna kattı.

Portekizli hocanın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Lopes için Çin kulübüyle uzun süredir Fenerbahçeli yöneticiler görüşme halindeydi.

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BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sol forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferinin 2-3 gün içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Kariyerine ülkesinde başlayan tecrübeli oyuncu daha önce üst düzey bir takımda hiç forma giymedi. Brezilya'da Globo ve Fortaleza takımlarında ter döken Ricardo Lopes Pereira, Güney Kore'de ise Jeonbuk Hyundai ve Jeju United'da oynadı. 2019-20 sezonunun ara döneminde ise 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Jeonbuk'tan Shanghai Port'a transfer oldu. Çin kulübünde çıktığı toplam 34 maçta ise 10 gol ve 3 asist kaydetti.

 

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