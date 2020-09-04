MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo, Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!
GeriBasketbol Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo, Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo, Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo, Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde...

"Avrupa Ligi'nin en iyi koçu Victor Lapena, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Avrupa Ligi'nin en iyi koçu seçilen Victor Lapena ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!"

Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo, Victor Lapena ile sözleşme yeniledi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle