Son dakika | Fenerbahçe Öznur Kablo, Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde...

"Avrupa Ligi'nin en iyi koçu Victor Lapena, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Avrupa Ligi'nin en iyi koçu seçilen Victor Lapena ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!"

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