Son Dakika | Fenerbahçe, Osayi-Samuel transferinde mutlu sona yakın!
Queens Park Rangers'ta forma giyen Osayi-Samuel ile Fenerbahçe'nin anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hollanda basınında yer alan haberde; Club Brugge'ün ciddi şekilde ilgilendiği 22 yaşındaki oyuncunun transferinde Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu ve tarafların anlaşma noktasına geldiği kaydedildi.
Queens Park Rangers'ta bu sezon 29 maça çıkan kanat oyuncusu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle