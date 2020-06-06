Son Dakika | Fenerbahçe, Osayi-Samuel transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hollanda basınında yer alan haberde; Club Brugge'ün ciddi şekilde ilgilendiği 22 yaşındaki oyuncunun transferinde Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu ve tarafların anlaşma noktasına geldiği kaydedildi.

Queens Park Rangers'ta bu sezon 29 maça çıkan kanat oyuncusu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.