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Voleybol
Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 isimle yollar ayrıldı

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Son Dakika | Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 isimle yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım ve Jordan Thompson ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Türkiye Voleybol Federasyonu Covid-19 salgını dolayısıyla 2019-20 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından Kulübümüz mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması çalışmalarını başlattığını açıklamıştı.

Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Ümit Özat: '2 sene önce Erol Bulut'un gündemde olacağını kim diyebilirdi'Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından, teknik direktör Ümit Özat, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Özat, Fenerbahçe'de görev alma ihtimali ile ilgili dikkat çekici yorumlar yaptı.
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Son Dakika | Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımında 5 isimle yollar ayrıldı

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