Son Dakika: Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı!

Ömer Faruk Beyaz, resmen Stuttgart'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

STUTTGART AÇIKLADI! 2025...

Alman ekibi Stuttgart'ta transferi resmi internet sitesinden açıklarken 17 yaşındaki futbolcuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Ömer Faruk Beyaz ile Bundesliga'dan Dortmund ve Schalke takımlarının da ilgilendiği belirtiliyordu.

"BURADA GENÇLERE ÖNEM VERİLİYOR..."

17 yaşındaki futbolcu, Stuttgart ile sözleşme imzalamasının ardından "Stuttgart'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Burada gençlere önem veriliyor ve kulübün gelişimi pozitif yönde. Stuttgart'taki ilk günümden itibaren bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım..." sözlerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat ise "Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaşında Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından biri. 17 yaşında Fenerbahçe'de oynaması da ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Böylesine yetenekli ve bonservisi elinde bulunan bir futbolcunun bizi seçmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Ömer, gelişiminde sonraki adımları atmak için bizimle zaman geçirecek." şeklinde konuştu.

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