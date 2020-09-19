Son Dakika | Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini açıkladı!

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de! Sarı lacivertli kulüp, Antalyaspor'dan milli futbolcu Sangare'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından transferi 'Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek' sözleriyle duyurdu.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK, MAÇIN ARDINDAN DUYURMUŞTU

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş maçının ardından ''Nazım Sangare için Fenerbahçe'den teklif geldi, 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Nazım Sangare için Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettik. Fenerbahçe ile oyuncu görüşüyor.'' sözlerini kullanmıştı.

Öztürk, ''Ahmet Nur Çebi başkan, Nazım için Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'nin teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Biz Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik.'' demişti.

Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek 🙂

Ailemize hoş geldin! 💛💙 pic.twitter.com/ey0PPwHMkN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020

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