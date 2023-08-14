Son dakika: Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'in transferini açıkladı

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mısırlı genç stoper Omar Fayed’i transferi görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri Transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek;

kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir."

Haberin Devamı

OMAR FAYED KİMDİR?

Bonservisi Mısır Ligi takımlarından El Mokawloon takımında bulunan 20 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 500 bin Euro.

Mısır Ligi'nde toplamda 28 maça çıkan Omar Fayed, Mısır U21 ve Mısır U23 takımlarında toplamda 6 maçta görev aldı.