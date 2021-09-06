Son Dakika: Fenerbahçe Miguel Crespo transferini açıkladı! Sözleşme detayı...

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Crespo imza sonrası yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Tarihiyle de muazzam bir kulüp. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Çok fazla çalışacağım ve elimden gelen her şeyi yapacağım bu forma için. Taraftarlara bunun sözünü veriyorum." dedi.

Ailemize hoş geldin Miguel Crespo! 💛💙 pic.twitter.com/h96ypt5PEr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021

Sarı lacivertli kulüp, Portekiz'de Estoril forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Dün İstanbul'a gelen oyuncuyla yapılan son görüşmede taraflar el sıkıştı ve transfer resmi olarak duyuruldu.



Miguel Crespo kimdir?



Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo, Portekizli. Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapıyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia'ya gitmişti.

Crespo, Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Miguel Crespo'nun geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz İkinci Ligi'nde yakaladığı istatistikler:

Maç: 30 Gol:

5 Asist: 3

İsabetli şut: 11

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 48

Pas yüzdesi: %76

Başarılı dripling: 39

İkili mücadele başarısı: %58

Kaptığı top: 39