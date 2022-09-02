Son dakika: Fenerbahçe Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!

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Maxi Gomez transferinde Trabzonspor'dan tarihi bir çalım yiyen Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde. Trabzonspor, Valencia'dan Uruguaylı golcüyü 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. İsmi uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde olan Maxi Gomez de Bordo-mavili kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RONALDO İDDİASI YALANLANDI

Dün akşam sosyal medyada ortaya çıkan Cristiano Ronaldo haberlerinin ardından Fenerbahçe kaynakları Hürriyet’e yaptıkları açıklamada “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” dediler.

BATSHUAYI'NİN TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ

Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak Maxi Gomez'e verilen öncelik sebebiyle bekletilen Michy Batshuayi, Gomez'in Trabzonspor'a kaptırılmasının ardından yeniden gündeme gelmişti. Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcü Premier Lig'de transferin son gününde Notthingham Forest'a imza atması bekleniyordu ancak bu transfer gerçekleşmedi.

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İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea ile Nottingham Forest arasındaki evrak işlemleri sürenin bitimine kadar yetişmediği için Batshuayi transferi gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE BATSHUAYI'Yİ KAP'A BİLDİRDİ

Chelsea'de teknik direktör Tuchel'in kadro planlamasında yer almayan Batshuayi, 5 büyük ligde transfer döneminin sona ermesiyle söz konusu liglerden bir takıma gidememişti. İngiltere'de olduğu belirtilen başkan Ali Koç, Belçikalı forvetin transferini bitirdi.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O BİLDİRİM

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Açıklama

Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

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Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

UEFA LİSTESİNE YETİŞTİRİLECEK

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Fenerbahçe, listesini UEFA'ya bu gece bildirecek. Sarı-lacivertli kulüp, Batshuayi'yi UEFA listesine yazmak adına transferin resmi işlemlerini bugün tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 14 GOL, 13 DİREK

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Batshuayi, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı. Belçikalı golcünün 13 topu da direkten dönmüştü.

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