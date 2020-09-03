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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!
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Haber Giriş: 03.09.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!
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Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Milli oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TAKIMI RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Süper Lig ekibi, transferi "Takımımız transferlere devam ediyor! Ay-yıldızlı Milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük’te!" ifadeleriyle duyurdu.

Son Dakika | Fenerbahçeden ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrüke transfer oldu

 

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