Son dakika | Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden işte böyle aldı!

Ali Naci Küçük / Spor Arena İsterseniz, ocak ayından itibaren neler yaşandı, Mert Hakan cephesinde ibre Fenerbahçe’ye nasıl döndü tek tek bakalım...

EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ DEVREDE

Galatasaray ocak ayı sonunda Mert Hakan ile o dönemki döviz kuru baz alınarak 7 milyon TL’ye (1 milyon Euro) söz kesti. Sivasspor’un şampiyonluk yarışı vermesinden dolayı başarılı oyuncunun sezon sonunda gelmesinde mutabık kalındı. Oyuncunun menajeri haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep ederken sarı kırmızılı yönetim bunu da ka bul etti. İki taraf da transfere ‘oldu’ gözüyle bakarken Fenerbahçe son 1.5 ay Mert Hakan için ısrarlı bir çalışma içine girdi. Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.

FENERBAHÇE 58 MİLYON TL VERDİ

Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti. Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret... Oyuncunun menajeri bu teklifi Galatasaray’a iletip, kendilerinin 28 milyon TL önerdiğini hatırlattı ve fiyat artışı istedi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu isteği ‘etik olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKTI!

Yöneticiler, oyuncunun menajerine “Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin” adeta rest çekti. Böyle olunca Mert Hakan da Fenerbahçe ile söz kesti. Hatta aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi! Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.

FLORYA’DA DAiRE BAKIYORDU!

Mert Hakan, Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Florya’da ailesi ile oturmak için daire araştırması dahi yapan, emlakçılar ile görüşüp tesislere yakın bir ev istediğini söylediği öğrenilen yıldız isim, gelişmelerin ardından rotasını Anadolu yakasına çevirdi! Başarılı oyuncu kendisine Florya’da daire araştırması yapıp opsiyonları sunan emlakçılara buradan vazgeçtiğini söyledi.

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