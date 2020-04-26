Son dakika | Fenerbahçe mayısın ilk haftası sahaya iniyor

Spor Arena/Süleyman ARAT - Sarı lacivertli futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ‘sosyal mesafe’ kuralını uygulayarak idman yapacak.

Yeni teknik direktör henüz belli olmadığı için antrenmanları, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız ile takım kaptanı Emre Belözoğlu yönetecek.

Fenerbahçe yönetimi, hava şartlarının uygun olması durumunda futbol takımını, Düzce Topuk Yaylası’ndaki tesislerde kampa almayı planlıyor.

Bu arada TFF’nin Süper Lig maçlarının büyük olasılıkla 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından sarı lacivertli yönetimde teknik direktör arayışının hızlanması bekleniyor.