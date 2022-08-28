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Son Dakika: Fenerbahçe, Maxi Gomez transferinde mutlu sona yakın!

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#Transfer#Fenerbahçe#Maxi Gomez
Son Dakika: Fenerbahçe, Maxi Gomez transferinde mutlu sona yakın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 21:07

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak için Maxi Gomez konusunda Valencia ile anlaşma noktasına geldi.

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Süper Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Uzun süredir santrfor transferi için uğraş veren sarı lacivertliler mutlu sona çok yaklaştı.

ANLAŞMA NOKTASINA GELDİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Uruguaylı golcüyle sözleşme detaylarını görüşmeye başlayacağı belirtildi.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Maxi Gomez

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