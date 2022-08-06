Son dakika: Fenerbahçe, Maxi Gomez ile prensipte anlaştı

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Yeni sözleşme sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü transferini de tamamlayıp transferi kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Uzun süredir santrfor transferi için uğraş veren sarı lacivertliler mutlu sona çok yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Uruguaylı santrfor Maxi Gomez ile prensipte anlaştı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Gomez'in kulübü Valencia ile pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

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PLEA SÖZLEŞME UZATTI

Fenerbahçe'nin santrfor adaylarından olan Alassane Plea'dan Sarı-lacivertli kulübe kötü haber geldi.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Plea, takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Gladbach'tan yapılan açıklamada Plea'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

2018 yazında Nice'ten 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Transfer edilen Plea, Gladbach formasıyla çıktığı 243 maçta 47 gol atıp 30 asist yaptı.