Son Dakika | Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini bitirdi!
Fenerbahçe'nin Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un transferini bitirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un ''Stoper transferini yakında açıklayacağız'' sözlerinin ardından İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan Mauricio Lemos transferini tamamladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi.
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