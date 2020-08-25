Son Dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı!

TRT Spor'un haberine göre Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı. Sarı-lacivertli kulüp transfer için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Lemos ise Fenerbahçe'de yıllık 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Transfer kısa süre içerisinde açıklanacak.

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