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Son Dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı!
Fenerbahçe Mauricio Lemos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun bonservisi için Las Palmas’a 1.5 milyon Euro ödenecek.
TRT Spor'un haberine göre Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı. Sarı-lacivertli kulüp transfer için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Lemos ise Fenerbahçe'de yıllık 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Transfer kısa süre içerisinde açıklanacak.
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