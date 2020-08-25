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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı!
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Haber Giriş: 25.08.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı!

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Fenerbahçe Mauricio Lemos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun bonservisi için Las Palmas’a 1.5 milyon Euro ödenecek.

TRT Spor'un haberine göre Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı. Sarı-lacivertli kulüp transfer için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Lemos ise Fenerbahçe'de yıllık 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Transfer kısa süre içerisinde açıklanacak.

Son Dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı

Son Dakika | Fenerbahçe Mauricio Lemos ile sözleşme imzaladı

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