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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 19:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
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Fenerbahçe, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırdıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün duyurusnda"Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Mauricio Isla’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

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