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Son Dakika | Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Fenerbahçe, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırdıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün duyurusnda"Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, Mauricio Isla’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.
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