Son Dakika | Fenerbahçe, Marko Guduric'i tekrar kadrosuna katıyor!

NBA'de Memphis'te forma giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Marko Guduric için flaş bir iddia geldi.

Sırp medyasında çıkan habere göre Guduric, Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

Guduric'in Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu ve Memphis ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin beklendiği belirtildi.

ABD basını da Sırp oyuncunun Memphis'ten ayrılmasının an meselesi olduğunu açıkladı.

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