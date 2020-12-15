Son Dakika | Fenerbahçe, Marko Guduric'i tekrar kadrosuna katıyor!
Fenerbahçe Beko'nun NBA'de oynayan eski oyuncusu Marko Guduric'i tekrar kadrosuna katacağı iddia edildi.
NBA'de Memphis'te forma giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Marko Guduric için flaş bir iddia geldi.
Sırp medyasında çıkan habere göre Guduric, Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.
Guduric'in Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu ve Memphis ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin beklendiği belirtildi.
ABD basını da Sırp oyuncunun Memphis'ten ayrılmasının an meselesi olduğunu açıkladı.
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