Son Dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitiriyor!
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Kongolu stoper Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe, Lemos'un ardından ikinci stoper transferini Marcel Tisserand ile gerçekleştiriyor.
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
Sarı lacivertli kulüp, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor. Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoperin imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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