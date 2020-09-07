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Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitiriyor!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitiriyor!
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Fenerbahçe, 27 yaşındaki Kongolu stoper Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe, Lemos'un ardından ikinci stoper transferini Marcel Tisserand ile gerçekleştiriyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Sarı lacivertli kulüp, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor. Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoperin imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son Dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitiriyor

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