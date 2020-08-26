Son dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona yaklaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand’ı kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.
Bu sezon transfere doymayan Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand’ı da kadrosuna katmak istiyor. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Tisserand ile anlaşmaya vardı.
Alman ekibi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro talep etmişti. Yapılan görüşmelerde iki kulübün pazarlıklarında konuşulan rakamlar birbirine yaklaştı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle