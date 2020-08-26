Son dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona yaklaştı

Bu sezon transfere doymayan Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand’ı da kadrosuna katmak istiyor. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Tisserand ile anlaşmaya vardı.







Alman ekibi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro talep etmişti. Yapılan görüşmelerde iki kulübün pazarlıklarında konuşulan rakamlar birbirine yaklaştı.

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