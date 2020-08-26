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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona yaklaştı
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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona yaklaştı

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Son dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona yaklaştı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand’ı kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.

Bu sezon transfere doymayan Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand’ı da kadrosuna katmak istiyor. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Tisserand ile anlaşmaya vardı.



Alman ekibi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro talep etmişti. Yapılan görüşmelerde iki kulübün pazarlıklarında konuşulan rakamlar birbirine yaklaştı.

Son dakika | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona yaklaştı

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