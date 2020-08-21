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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Marcel Tisserand için görüşmelere başladı!
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 22:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Marcel Tisserand için görüşmelere başladı!

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand için görüşmelere başladı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Wolfsburg ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper Marcel Tisserand için kulübüyle görüşmelere başladı.

Tisserand geçen sezon Wolfsburg formasıyla toplam 23 maça çıkmış 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Son Dakika | Fenerbahçe Marcel Tisserand için görüşmelere başladı

Son Dakika | Fenerbahçe Marcel Tisserand için görüşmelere başladı

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