Son Dakika | Fenerbahçe Marcel Tisserand için görüşmelere başladı!

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Wolfsburg ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper Marcel Tisserand için kulübüyle görüşmelere başladı.

Tisserand geçen sezon Wolfsburg formasıyla toplam 23 maça çıkmış 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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