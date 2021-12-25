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Son dakika: Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin'in alacağı ceza belli oldu! Hakaretten sevk edildi ama...

#Caner Erkin#Fatih Karagümrük#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkinin alacağı ceza belli oldu Hakaretten sevk edildi ama...
Tahir KUM

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında hakeme itiraz ederek kırmızı kart gören ve takımını 9 kişi bırakan Caner Erkin'in hakem raporu ortaya çıktı. Sportmenliğe aykırı hareket(36. madde) ve hakaretten(41. madde) PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin yalnızca sportmenliğe aykırı hareketten ceza alacak.

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında Burak Bekaroğlu'na kırmızı kart gösteren hakem Erkan Özdamar'a itiraz eden ve kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bırakan Caner Erkin için yazılan hakem raporu ortaya çıtkı.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 'Sportmenliğe aykırı hareket' (36. madde) ve 'hakaret' (41. madde) eylemlerinden PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin'in hakem Erkan Özdamar'la diyaloğu raporda şu şekilde yer aldı:

Erkan Özdamar: Uzaklaş
Caner Erkin: Ne oldu, beni de mi atacaksın?

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RAPORDA 'FİZİKİ TEMAS' YAZIYOR AMA GÖRÜNTÜDE YOK

Hakem raporunda Caner Erkin'in Erkan Özdamar'a fiziki temasta bulunduğu yazıyor ancak görüntüler incelendiğinde fiziki temasa rastlanmadı. Hakem raporunda küfür de yer almıyor.

Bu sebeple 36 ve 41. maddelerden PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin, sadece sportmenlik dışı hareketten ceza alacak. (1-3 maç)

CANER ERKİN'İN SEVKİNDE ŞU İFADELER YER ALDI

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VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 36. MADDE NEDİR?

Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan veya itibarsızlaştırmaya çalışan sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilir.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 41. MADDE NEDİR?

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

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