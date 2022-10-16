Son Dakika: Fenerbahçe maçına Arda Güler için geliyorlar!

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AEK Larnaca'ya karşı ilk 11'de şans bulan genç futbolcu Arda Güler harika futboluyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Jorge Jesus'un gelişiyle çok fazla şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu süre aldığı dönemlerde kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Arda Güler'in kısa sürede gösterdiği performansla ismini şimdiden Avrupa'ya duyurdu. Avrupa'nın önemli kulüpleri genç yızdızı yakından takip ediyor.

597 DAKİKA 5 GOL-5 ASİST

2021-22 sezonuyla beraber Fenerbahçe ’de resmi maçlarda süre almaya başlayan Arda Güler, 25 karşılaşmada forma giydi. Arda, toplamda 597 dakika sahada kaldı. Arda sırasıyla Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus gibi hocalar tarafından sahaya sürüldü. 597 dakikada 5 gol, 5 asist yapan 17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Arda Güler’in sarı-lacivertlilerle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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10 NUMARAYI ALDI

Arda Güler başarılı performanslarının ardından sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı almayı başarmıştı. Ağustos ayında 10 numaralı forma Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından genç futbolcuya takdim edilmişti.

JORGE JESUS'TAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Arda Güler için, 'Arda Güler, henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor ama geliştirmesi gereken şeyler var. Oyuncunun değerini ve yeteneğini biliyoruz. Ama adım adım ögrenmeli. Henüz fiziksel olarak çok güçlü değil. Topsuz oyunda çok hızlı değil.' yorumlarında bulunmuştu.

AEK LARNACA MAÇINDA 11 BAŞLADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus genç on numara Arda Güler'e AEK Larnaca deplasmanında ilk 11'de forma şansı verdi. Genç futbolcu sezon başında oynanan Slovacko müsabakası sonrası ilk kez 11'de forma şansı buldu. Arda Güler 69 dakika sahada kaldığı mücadelede yine dikkatleri çekmeyi başardı.

ALMAN DEVİ PEŞİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.

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ANKARAGÜCÜ MAÇINDA GÖZLER ÜZERİNDE

Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin 17 Ekim Pazartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor.

SAVUNMA ANLAMINDA DA GELİŞTİRDİ

17 yaşındaki yıldız futbolcunun hücumdaki yetenekleri dışında savunma anlamında da kendisini geliştirmeye başladığı, bu durumun ikili mücadeleler ve top kazanma istatistiklerine de açıkça yansıdığı görülüyor.

TEK TEK GELECEKLER

Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı, ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi.