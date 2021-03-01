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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'da iki sakatlık!

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Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'da iki sakatlık!
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır”

Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporda iki sakatlık

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